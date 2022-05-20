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1 час назад

Названа причина укрепления рубля

Секрет Фирмы

Послабления, которые постепенно вводит Центробанк, принципиально не влияют на курс национальной валюты. Рубль стремительно укрепляется за счёт того, что иностранных денег в Россию сейчас приходит больше, чем уходит. Об этом «Секрету фирмы» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Названа причина укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

20 мая доллар и евро показали минимальные значения за последние 4-5 лет. Однако такое положение дел вряд ли продлится долго, считает эксперт.

Банк России постепенно снимает валютные ограничения, потому что слишком крепкий рубль в долгосрочной перспективе негативно отразится на доходах государственной казны и местных экспортёров, отметил Потавин.

«Например, на этой неделе регулятор разрешил банкам продавать любую валюту, кроме евро и доллара, ввоз которых в Россию запрещён. Власти также разрешили экспортёрам не продавать всю валютную выручку, хотя ранее компании были обязаны продавать валюту на сумму их платежей по импорту», — напомнил эксперт.

До какого предела подешевеют американская и европейская валюта, прогнозировать сложно, сказал Потавин. Оперативно регулировать курс Банк России не может из-за санкций, добавил он. Однако, скорее всего, через несколько месяцев ситуация поменяется.

Экономист назвала «дно» курса доллара

«На наш взгляд, ближе к осени курс рубля будет выше текущих отметок. Например, Минэкономразвития РФ ожидает курс доллара к концу 2022 года на уровне 76 рублей. Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля», — сказал собеседник «Секрета».

20 мая курс доллара на Московской бирже впервые с апреля 2018 года торговался дешевле 58 рублей. В моменте американская валюта стоила 57,08 рубля. Евро тоже обновил минимумы. Впервые с апреля 2017-го европейская валюта опустилась на бирже ниже 60 рублей.

Рынки,Александр Потавин,Банк России,Минэкономразвития,Московская биржа,
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