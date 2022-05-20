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20 минут назад

Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая

Елена Прошина

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid принял решение о приостановке импорта российского электричества в страну с 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Страна ЕС отказалась от российской электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт электричества из РФ в Литву прекратится», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, потребности страны в электроэнергии будут обеспечиваться местными электростанциями и импортом электричества из стран-партнеров ЕС через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

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Напомним, что в 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Предполагается, что это позволит им до 2025 года окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ и добиться «энергонезависимости от России».

Рынки,Интер РАО ЕЭС,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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