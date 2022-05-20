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42 минуты назад

В Германии назвали сроки независимости от газа из России

Lenta.ru

Германия может стать независимой от газа из РФ к весне 2025 года. Такие сроки отказа от газа из России назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) глава энергетического концерна RWE Маркус Креббер.

В Германии назвали сроки независимости от газа из России
Фото: PixabayPixabay

«Если мы быстро отстроимся, мы сможем сделать это к весне 2025 года. Годом ранее проблемы с поставками можно было бы в какой-то степени решить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава концерна считает, что необходимо иметь больше терминалов для сжиженного газа в Германии и больше мощностей в соседних странах.

«Мы должны устранить узкие места в европейской трубопроводной системе. От Испании до Франции не хватает пропускной способности, а между Францией и Германией есть узкие места», — сказал он, указав, что Германии нужны трубопроводы для транспортировки газа с терминалов сжиженного газа в Западной Европе.

«Над этим работают. К счастью, дела идут быстро: выдача разрешений, которые раньше выдавались два года, теперь иногда занимает шесть недель», — заключил Креббер.

Ранее Катар, занимающий третье место в мире по запасам природного газа, заявил о планах начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию уже в 2024 году. Катар надеется, что завод по производству СПГ Golden Pass, который находится в американском штате Техас, будет готов к поставкам через полтора года.

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