"Парадоксальный рост": россиянам рассказали о будущем рубля

Аналитики выяснили, сколько времени доллар будет стоить 60 и менее рублей. Летом не исключен курс в 50, но к концу года нацвалюта может вернуться к уровню 70-72. О таком прогнозе сообщает РИА Новости.

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Во второй половине марта рубль продемонстрировал «невероятную устойчивость» в условиях санкций и полностью отыграл потери. Накануне российская валюта обновила максимумы. Доллар на бирже упал до 58 рублей, евро — дешевле 60.

«После насыщения повышенного спроса физлиц к середине июня укрепление рубля возобновится, особенно если экспорт останется высоким. В конце второго квартала и начале третьего не исключен курс порядка 50 за доллар», - считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Однако эксперты полагают, что слишком укрепиться рублю не дадут. Сильная нацвалюта разгоняет инфляцию, ведет к подорожанию импорта и лишает казну доходов. Поэтому до конца года рубль откатится к 70-72 рублям за доллар — более благоприятным для бюджета.

Аналитики отмечают, что нынешний рост во многом искусственный. Рублю создали тепличные условия, чтобы поддержать в условиях беспрецедентных санкций. Временно ЦБ ограничил движение капитала, обменные операции. Нерезидентам запретили продажу активов.

Рубль также поддерживают дорогая нефть и новый порядок оплаты газа иностранными компаниями.