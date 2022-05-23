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1 час назад

Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар

Вечерняя Москваиещё 2

Существует три существенных фактора, которые могут обрушить доллар и прекратить его господство на мировых финансовых рынках, считает главный финансовый аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар
Фото: ТАССТАСС

Первым таким фактором специалист назвал попытки США шантажировать своих политических оппонентов угрозами отключить их от долларовой системы. Это, по словам эксперта, значительно снизило доверие к американской национальной валюте. Ускорили этот процесс антироссийские санкции и «заморозка» отечественных финансовых резервов.

В интервью агентству «Прайм» Васильев напомнил, что управляющие госрезервами теперь не готовы считать государственные бумаги Штатов безрисковыми. Вторым фактором, влияющим на снижение влияния доллара является переход на торговлю между странами в национальных валютах этих государств. Кроме того, альтернативой доллару теперь становятся криптовалюты, создаваемые мировыми центробанками.

— Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе, — заметил аналитик.

Накануне кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений стал рубль

Рынки,Экономика России,Михаил Васильев,Михаил Беляев,Совкомбанк,Международный валютный фонд,
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