Аналитик назвал три фактора, которые могут обрушить доллар

Существует три существенных фактора, которые могут обрушить доллар и прекратить его господство на мировых финансовых рынках, считает главный финансовый аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Первым таким фактором специалист назвал попытки США шантажировать своих политических оппонентов угрозами отключить их от долларовой системы. Это, по словам эксперта, значительно снизило доверие к американской национальной валюте. Ускорили этот процесс антироссийские санкции и «заморозка» отечественных финансовых резервов.

В интервью агентству «Прайм» Васильев напомнил, что управляющие госрезервами теперь не готовы считать государственные бумаги Штатов безрисковыми. Вторым фактором, влияющим на снижение влияния доллара является переход на торговлю между странами в национальных валютах этих государств. Кроме того, альтернативой доллару теперь становятся криптовалюты, создаваемые мировыми центробанками.

— Даже МВФ признает, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе, — заметил аналитик.