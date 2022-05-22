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1 час назад

В США заявили, что евро будет дешевле доллара в 2023 году

Газета.Ru

Евро постепенно становится неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом и уже к 2023 году может стать дешевле американской валюты. Об этом пишет The New York Times.

В США заявили, что евро будет дешевле доллара
Фото: DepositphotosDepositphotos

Валюта, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не приближалась к равному обменному курсу, отметили в публикации.

В тексте указали, что слабость евро сейчас отражает мрачное будущее экономики Евросоюза. Кроме того, с начала спецоперации России на Украине, курс евро упал по отношению к доллару на 6%. При этом европейские страны все еще продолжают свои попытки отрезать Россию от энергопоставок.

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Аналитики посчитали, что паритет доллара и евро произойдет к концу 2022 года. А уже в 2023 году европейская валюта станет ниже американской.

20 мая ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров.

Рынки,Банк России,ЕС,
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