В США заявили, что евро будет дешевле доллара

Евро постепенно становится неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом и уже к 2023 году может стать дешевле американской валюты. Об этом пишет The New York Times.

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Валюта, которой пользуются 19 стран мира, за 20 лет ни разу не приближалась к равному обменному курсу, отметили в публикации.

В тексте указали, что слабость евро сейчас отражает мрачное будущее экономики Евросоюза. Кроме того, с начала спецоперации России на Украине, курс евро упал по отношению к доллару на 6%. При этом европейские страны все еще продолжают свои попытки отрезать Россию от энергопоставок.

Аналитики посчитали, что паритет доллара и евро произойдет к концу 2022 года. А уже в 2023 году европейская валюта станет ниже американской.