Европа существенно проиграла РФ в дешевизне газа

Стоимость газа в 2021 году выросла в 26 европейских странах. Больше всего цены выросли в Болгарии, Греции и Молдавии. При этом Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

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Согласно рейтингу стран по доступности газа для местных жителей, цены увеличились в 26 государствах. Стоимость топлива значительно выросла в Болгарии (+103,3 %), Греции (+95,9%) и Молдавии (+84,7%).

В исследовании уточняется, что в 11 государствах стоимость газа увеличилась более чем на 35%.

При этом в шести странах цены на газ снизились. Наиболее существенное понижение стоимости топлива произошло в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Россия при этом заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. На первом месте расположился Казахстан, а на третьем — Белоруссия.

Согласно результатам исследования, наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана. В пересчете на российскую валюту они платят 4,1 рубля за кубометр. Россия на втором месте — 6,7 рубля за кубометр, а Белоруссия на третьем — 9,6 рубля.

В пятерку лидеров также вошли Турция (10,1 рубля) и Венгрия (21,9 рубля).