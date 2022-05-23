Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
19 минут назад

Цены на газ в Европе в 2021 году выросли почти во всех странах

Елена Прошина

Стоимость газа в 2021 году выросла в 26 европейских странах. Больше всего цены выросли в Болгарии, Греции и Молдавии. При этом Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Европа существенно проиграла РФ в дешевизне газа
Фото: ТАССТАСС

Согласно рейтингу стран по доступности газа для местных жителей, цены увеличились в 26 государствах. Стоимость топлива значительно выросла в Болгарии (+103,3 %), Греции (+95,9%) и Молдавии (+84,7%).

В исследовании уточняется, что в 11 государствах стоимость газа увеличилась более чем на 35%.

При этом в шести странах цены на газ снизились. Наиболее существенное понижение стоимости топлива произошло в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Россия при этом заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения. На первом месте расположился Казахстан, а на третьем — Белоруссия.

Согласно результатам исследования, наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана. В пересчете на российскую валюту они платят 4,1 рубля за кубометр. Россия на втором месте — 6,7 рубля за кубометр, а Белоруссия на третьем — 9,6 рубля.

В пятерку лидеров также вошли Турция (10,1 рубля) и Венгрия (21,9 рубля).

Уточняется, что доступность газа для потребителя определялась за счет его стоимости и уровня дохода граждан. Анализ цен проводился в пересчеты на рубли.

Рынки,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители