Правительство Польши приняло решение досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», - подчеркнул Наимский.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши на 19 мая достиг уже более 90%. Загрузка мощностей регазификации сжиженного природного газа (СПГ) также была близка к 100%. К 21 мая польские ПХГ были заполнены на 90,25%. В них находится порядка 3,18 млрд куб. м газа, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Польша начала активно пополнять свои ПХГ еще в конце февраля.