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1 час назад

Польша решила разорвать соглашение на поставку российского газа

Лера Букина

Правительство Польши приняло решение досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио, передает РИА Новости.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать», - подчеркнул Наимский.

Ранее сообщалось, что, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши на 19 мая достиг уже более 90%. Загрузка мощностей регазификации сжиженного природного газа (СПГ) также была близка к 100%. К 21 мая польские ПХГ были заполнены на 90,25%. В них находится порядка 3,18 млрд куб. м газа, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Польша заполнила свои газовые хранилища

Польша начала активно пополнять свои ПХГ еще в конце февраля.

«Газпром» ранее приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. С 27 апреля Польша не получала российский газ от «Газпрома» напрямую в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу увеличились на 9,4%, до 10,58 млрд кубометров.

Рынки,Видео,Петр Наимский,Газпром,Правительство РФ,
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