Российские акции продолжили снижение на фоне укрепления рубля

Российский рынок акций в понедельник торговался разнонаправленно по индексам Мосбиржи и РТС на фоне волны укрепления рубля к доллару. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 3,01% - до 2 301,85 пункта, индекс РТС вырос на 1,12% - до 1 253,69 пункта.

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К закрытию торгов курс доллара снизился на 2,36% - до 57,86 рубля, евро - на 2,70%, до 60,1 рубля.

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Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон был умеренно позитивным, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Майский индекс делового климата IFO Германии вышел лучше ожиданий и выше аналогичного апрельского показателя. Вместе с тем, ЕС понизил прогноз ВВП на 2022 год с 4% до 2,7%, а в докладе Международного валютного фонда отмечается, что нынешнее состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Основное давление в периоды рублевого укрепления как обычно испытывают экспортеры. Исключением стали акции "Газпрома" - бумаги компании сегодня дорожали в ожидании дивидендных новостей.

В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (-7,82% и -7,12% соответственно), бумаги "М.Видео" (-6,13%), котировки "Полиметалла" (-5,76%), ММК (-5,70%) и "Северстали" (-5,45%).

В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (+5,22%), котировки ОГК-2 (+2,26%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,92%) и бумаги "Самолета" (+1%).

"Акции Qiwi продолжали ралли предыдущей недели, которое началось после объявления об обратном выкупе бумаг, но отступили от максимумов сессии. В понедельник в течение дня компания может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО", - поясняет аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

Рынок завтра

Во вторник, 24 мая, инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, выйдут первые оценки индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, отмечает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 275-2 405 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 57-65 рублей.