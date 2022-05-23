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1 час назад

Российские акции продолжили снижение на фоне укрепления рубля

ТАСС

Российский рынок акций в понедельник торговался разнонаправленно по индексам Мосбиржи и РТС на фоне волны укрепления рубля к доллару. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 3,01% - до 2 301,85 пункта, индекс РТС вырос на 1,12% - до 1 253,69 пункта.

Российские акции продолжили снижение на фоне укрепления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К закрытию торгов курс доллара снизился на 2,36% - до 57,86 рубля, евро - на 2,70%, до 60,1 рубля.

Видео дня

Значимых перемен на геополитическом фронте не отмечено, внешний фон был умеренно позитивным, отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Майский индекс делового климата IFO Германии вышел лучше ожиданий и выше аналогичного апрельского показателя. Вместе с тем, ЕС понизил прогноз ВВП на 2022 год с 4% до 2,7%, а в докладе Международного валютного фонда отмечается, что нынешнее состояние мировой экономики, возможно, худшее со времен Второй мировой войны", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Основное давление в периоды рублевого укрепления как обычно испытывают экспортеры. Исключением стали акции "Газпрома" - бумаги компании сегодня дорожали в ожидании дивидендных новостей.

В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (-7,82% и -7,12% соответственно), бумаги "М.Видео" (-6,13%), котировки "Полиметалла" (-5,76%), ММК (-5,70%) и "Северстали" (-5,45%).

В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (+5,22%), котировки ОГК-2 (+2,26%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,92%) и бумаги "Самолета" (+1%).

"Акции Qiwi продолжали ралли предыдущей недели, которое началось после объявления об обратном выкупе бумаг, но отступили от максимумов сессии. В понедельник в течение дня компания может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО", - поясняет аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

Рынок завтра

Во вторник, 24 мая, инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, выйдут первые оценки индексов экономической активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, отмечает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 275-2 405 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 57-65 рублей.

Во "Фридом финанс" ожидают динамику индекса Мосбиржи в коридоре 2 300-2 400 пунктов. По валютным парам доллара и евро к рублю эксперты прогнозируют интервалы в 58-62 и 60-64 рубля соответственно.

Рынки,Джером Пауэлл,Александр Бахтин,Елена Кожухова,М.Видео,Qiwi,Банк "Санкт-Петербург",Татнефть,ОГК-2,Международный валютный фонд,Газпром,Московская биржа,ФРС,ЕС,
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