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34 минуты назад

Цены на нефть снизились на фоне спада волнений о сокращении предложения

Деловая газета "Взгляд"

Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке, следует из данных торгов.

Цены на нефть снизились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.20 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67% – до 110,04 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,61%, до 109,62 доллара, передает РИА «Новости».

Ослабление опасений инвесторов о сокращении предложения черного золота на фоне введения эмбарго на российскую нефть способствует снижению его стоимости во вторник утром.

Так, по мнению аналитиков ANZ, слова которых приводит Wall Street Journal, есть признаки того, что предлагаемый ЕС запрет на российскую нефть выглядит все более маловероятным.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, индекс которого (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 102,22 пункта. Таким образом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.

Рынки,ЕС,
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