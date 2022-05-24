Цены на нефть снизились

Нефть во вторник утром дешевеет на фоне спада волнений о сокращении ее предложения на рынке, следует из данных торгов.

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По состоянию на 8.20 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,67% – до 110,04 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,61%, до 109,62 доллара, передает РИА «Новости».

Ослабление опасений инвесторов о сокращении предложения черного золота на фоне введения эмбарго на российскую нефть способствует снижению его стоимости во вторник утром.

Так, по мнению аналитиков ANZ, слова которых приводит Wall Street Journal, есть признаки того, что предлагаемый ЕС запрет на российскую нефть выглядит все более маловероятным.