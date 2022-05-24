Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
40 минут назад

Путин снизил требования по продаже валютной выручки

Лера Букина

Президент России Владимир Путин подписал указ, который снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Путин снизил требования по продаже валютной выручки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указ президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» ... в пункте 2 слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 50 процентов», — говорится в указе.

Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

В понедельник, 23 мая, правительственная комиссия приняла решение снизить требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Это связано со стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

Рынки,Владимир Путин,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители