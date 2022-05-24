Путин снизил требования по продаже валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ, который снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

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«Указ президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» ... в пункте 2 слова «в размере 80 процентов» заменить словами «в размере 50 процентов», — говорится в указе.

Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.