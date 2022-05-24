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1 час назад

Украина нашла способ доставить зерно в Литву

Елена Прошина

Первый пробный железнодорожный состав с зерном из Украины прибыл в Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Летувос геленжинкеляй».

«На станцию Шештокай накануне прибыл состав с зерном, который в обоих направлениях проследовал в обход Белоруссии через Польшу», — говорится в сообщении госпредприятия.

Отмечается, что поезд из Литвы проследует в Клайпедский государственный морской порт. Также в ближайшее время ожидают прибытия еще двух составов с зерном, кукурузой и подсолнечным маслом.

Первый подобный состав прибыл в Каунас еще 19 мая, но с Украины на нем доставили не зерно, а 50 контейнеров кормовых добавок.

Politico: Байден решил вывезти зерно с Украины

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия не станет мешать вывозу зерна с Украины через Польшу. При этом министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что с поставками через страны Балтии могут возникнуть некоторые сложности, также он обращал внимание на ограниченное количество зерна, которое можно транспортировать.

Рынки,Видео,Дмитрий Песков,
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