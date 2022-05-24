Первый пробный железнодорожный состав с зерном из Украины прибыл в Литву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Летувос геленжинкеляй».

«На станцию Шештокай накануне прибыл состав с зерном, который в обоих направлениях проследовал в обход Белоруссии через Польшу», — говорится в сообщении госпредприятия.

Отмечается, что поезд из Литвы проследует в Клайпедский государственный морской порт. Также в ближайшее время ожидают прибытия еще двух составов с зерном, кукурузой и подсолнечным маслом.

Первый подобный состав прибыл в Каунас еще 19 мая, но с Украины на нем доставили не зерно, а 50 контейнеров кормовых добавок.