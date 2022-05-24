Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

Курс доллара снизился

Lenta.ru

На завершении торгов на Мосбирже во вторник, 24 мая, курс доллара снизился. Об этом свидетельствуют данные площадки. На вечерней сессии рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. Во время торгов рубль обновлял многолетние максимумы.

Курс доллара снизился
Фото: unsplashunsplash

Так, днем во вторник доллар торговался по 57,03 рубля, однако в ходе сессии его стоимость опускалась ниже 57 рублей, что стало рекордным показателем с марта 2018 года.

Согласно прогнозам аналитиков, рубль на рынке может продолжить рост. При этом эксперты не исключили, что российский Центробанк (ЦБ) на фоне укрепления рубля будет ослаблять валютное регулирование и контроль над потоками капитала.

Кремль: престиж доллара в последние годы «изрядно зашатался»

При этом в последние недели экономисты и чиновники делали ряд заявлений о чрезмерно высоком курсе рубля, который чреват снижением конкурентоспособности российских несырьевых экспортеров и доходов бюджета. В конце мая Центробанк смягчил требования к экспортерам, понизив норматив продажи их валютной выручки с 80 до 50 процентов. Соответствующий указ подписал президент.

Рынки,Московская биржа,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители