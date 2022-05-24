На завершении торгов на Мосбирже во вторник, 24 мая, курс доллара снизился. Об этом свидетельствуют данные площадки. На вечерней сессии рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. Во время торгов рубль обновлял многолетние максимумы.
Так, днем во вторник доллар торговался по 57,03 рубля, однако в ходе сессии его стоимость опускалась ниже 57 рублей, что стало рекордным показателем с марта 2018 года.
Согласно прогнозам аналитиков, рубль на рынке может продолжить рост. При этом эксперты не исключили, что российский Центробанк (ЦБ) на фоне укрепления рубля будет ослаблять валютное регулирование и контроль над потоками капитала.
При этом в последние недели экономисты и чиновники делали ряд заявлений о чрезмерно высоком курсе рубля, который чреват снижением конкурентоспособности российских несырьевых экспортеров и доходов бюджета. В конце мая Центробанк смягчил требования к экспортерам, понизив норматив продажи их валютной выручки с 80 до 50 процентов. Соответствующий указ подписал президент.