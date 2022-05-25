Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США.

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По состоянию на 7.43 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 112,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 1,22%, до 111,11 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть увеличиваются на новостях о том, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что американская администрация не исключает запрета на экспорт нефти для сдерживания цен на топливо.

В центре внимания также остаются любые события, связанные с ограничениями ЕС на поставки из России.

«Вероятность соглашения о принятие европейских санкций в отношении российской нефти в ближайшее время продолжает снижаться», – сказали Wall Street Journal аналитики ANZ.