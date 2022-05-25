Доллар и евро обвалились в начале торгов

На открытии торгов в среду, 25 мая, рубль укрепляет свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных площадки.

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В моменте курс американской валюты упал до 55,80 рубля, курс евро – до 57,10 рубля. Чуть позднее – в 10:13 мск - курс доллара достиг 56,09 рубля, евро - 58,13 рубля.

По итогам торгов вторника, 24 мая, доллар США и евро обвалились в ходе торговой сессии на «Московской бирже», обновив многолетние минимумы. Рублю удалось уверенно укрепиться к бивалютной корзине в связи с подготовкой компаний-экспортеров к пиковым перечислениям в бюджет налоговых платежей мая. Рубль в течение сессии практически игнорировал новое смягчение мер валютного контроля. Курс доллара США торговался по 56,8 рубля в 19:00, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 56,18 рубля впервые с 27 февраля 2018 года. Евро составил 58,55 рубля, упав в цене на 1,55 рубля. Ранее евро снижался до отметки 58,1 рубля впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 1,28 рубля, до 57,59 рубля.

24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%. Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.