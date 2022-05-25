Иран поможет России отказаться от доллара

Россия и Иран договорились о максимальном переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.
Кроме того, стороны обсудили возможность работы платежных карт Shetab и «Мир».
«Одной из ключевых тем, безусловно, стало финансово-банковское взаимоотношение между нашими странами, создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, между организациями. <…> Важно, что мы договорились переходить максимально на расчеты в национальных валютах и обсудили сегодня вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт и возможности работы платежных карт Shetab и «Мир», - подчеркнул вице-премьер.
Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил в среду на встрече в иранской столице с вице-премьером РФ Александром Новаком, что Тегеран стремится к тому, чтобы товарооборот Ирана с Россией достиг $40 млрд.