Во второй половине дня среды, 25 мая, рубль в ходе торгов на Московской бирже теряет позиции по отношению к основным иностранным валютам. Так, курсы доллара и евро повышаются более чем на 5%, превышая 60 рублей и 62 рубля соответственно, следует из данных площадки.
На открытии торгов рубль, напротив, демонстрировал укрепление к обеим валютам. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.
24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%. Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет демонстрировать значение 58-66 рублей. По его словам, базовый фактор рублевого укрепления - выполнение экспортерами норматива по продаже 80% валютной выручки. Кроме того, по словам эксперта, объем поступающей инвалюты все еще превалирует над спросом. Импорт остается сжатым, потоки выездного туризма – скромными. В конце месяца компании готовятся к налоговым платежам. Буйволов не исключает того, что в ближайшее время Банк России предпримет очередные шаги по смягчению мер валютного контроля. В частности, норматив по продаже валютной выручки для экспортеров может быть снижен до 50%, полагает он.