Во второй половине дня среды, 25 мая, рубль в ходе торгов на Московской бирже теряет позиции по отношению к основным иностранным валютам. Так, курсы доллара и евро повышаются более чем на 5%, превышая 60 рублей и 62 рубля соответственно, следует из данных площадки.

На открытии торгов рубль, напротив, демонстрировал укрепление к обеим валютам. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который снижает требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%. Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.