Россия в I квартале сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти

Так, в январе текущего года РФ добывала 10,97 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,37 (б/с) в США за тот же период. В феврале российская добыча снизилась до 10,6 млн б/ с против 11,31 млн б/с в США. В марте текущего года Россия нарастила объемы добычи до 10,93 млн б/с, однако США также увеличили добычу - до 11,67 б/с.