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16 часов назад

Россия в I квартале сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти

ТАССиещё 3

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия в I квартале 2022 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти, уступив первое место США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в январе текущего года РФ добывала 10,97 млн баррелей в сутки (б/с) против 11,37 (б/с) в США за тот же период. В феврале российская добыча снизилась до 10,6 млн б/ с против 11,31 млн б/с в США. В марте текущего года Россия нарастила объемы добычи до 10,93 млн б/с, однако США также увеличили добычу - до 11,67 б/с.

При этом РФ опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в январе 2022 года 10,14 млн б/с, в феврале - 10,22 млн б/с, в марте - 10,3 млн б/с.

Всего за I квартал Россия добыла 135,1 млн тонн нефти, что на 8% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рынки,Росстат,
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