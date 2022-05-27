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1 час назад

Цены на нефть перешли к снижению в рамках коррекции

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Мировые цены на нефть в пятницу утром начали немного снижаться в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть перешли к снижению в рамках коррекции
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 9.13 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,15%, до 113,96 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,16%, до 113,91 доллара, передает РИА «Новости».

В пятницу утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после двухдневного роста. За два предыдущих дня нефть марки Brent подорожала на 3,27%, а марки WTI – на 3,89%.

Удорожание черного золота происходило в сопровождении выхода статистики о снижении его коммерческих запасов в США, за неделю по 20 мая снизились на 1 млн баррелей, или на 0,2%, до 419,8 млн баррелей, хотя при этом эксперты ожидали снижения лишь на 0,7 млн баррелей.

Кроме того, рост цен был обусловлен опасениями по поводу дефицита нефти в ожидании сокращения закупок российского сырья некоторыми странами и предприятиями, при том что запрет ЕС на российскую нефть пока не вступил в силу.

Рынки,Цена на нефть,ЕС,
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