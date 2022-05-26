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45 минут назад

Рубль замедлил падение после снижения ставки ЦБ

Лера Букина

Рубль немного замедлил падение после того, как Банк России понизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Доллар торгуется ниже 61 рубля, евро — около 63,3 рубля, тогда как перед этим они максимально стоили 61,45 рубля и 63,7 рубля соответственно, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.38 мск повысился на 1,61 рубля, до 60,94 рубля, евро — на 1,27 рубля, до 63,33 рубля.

В четверг ЦБ РФ на внеплановом заседании снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых.

Сегодня, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее.

Это третье подряд падение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале.

ЦБ резко снизил ключевую ставку на внеочередном заседании

Напомним, что тогда Банк Россия решил резко ужесточить денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку золотовалютных резервов регулятора, которые последовали за началом военной операции России на Украине.

В релизе регулятора подчеркивается, что он видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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