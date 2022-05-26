Курс евро поднялся выше 66 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 26 мая, курс рубля продолжает демонстрировать падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 63 рублей, евро - выше 66 рублей, следует из динамики на площадке.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 12:57 мск поднялся на 3,99 рубля, до 63,32 рубля, евро — на 5,5 рубля, до 66,13 рубля.

Днем ранее, 25 мая, курсы доллара и евро на Московской бирже повышались по отношению к российской валюте более чем на 5%. Так, курс американской валюты превысил 60 рублей, а европейской - 62 рубля. При этом в тот же день курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, а доллар упал ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

Сегодня, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее.

Это третье подряд падение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале.