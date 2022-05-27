Доллар подскочил выше 66 рублей

В пятницу утром, 27 мая, позиции рубля ухудшаются. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже повышается на 1,86 рубля, до 66,47 рубля, курс евро — на 1,17 рубля, до 68,8 рубля, следует из динамики торгов.

Накануне, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее.

Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Это произошло впервые с конца февраля.

Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно. Уже в четверг доллар максимально рост до 65,83 рубля, евро — до 69,96 рубля.