Главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников, комментируя прекращение укрепления рубля с 23 мая, заявил, что объемы торгов долларом достигли рекордных показателей. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, 25 мая объемы торгов американской валютой достигли максимума с 24 февраля – они увеличились до уровня в 3,5 млрд. Аналитик пояснил, что на рынке появились крупные скупщики, которые намерено приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.

Жильников также подчеркнул, что сезон налоговых выплат подходит к финалу, а требование к экспортерам продавать валютную выручку снизили с 80% до 50%.

«Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке», — отметил он.

Согласно его ожиданиям, в грядущие две недели курс доллара будет демонстрировать уровень в 65 рублей. Для бюджета данный уровень будет комфортным, указал специалист. Он не ожидает снижения курса американской валюты ниже 55 рублей в связи отсутствием для этого предпосылок.