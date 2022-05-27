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43 минуты назад

Доллару предрекли сильнейшее падение к мировым валютам

Рамблер

Курс доллара может показать сильнейшее недельное падение курса с января, по крайней мере по долларовому индексу, в связи с ожиданиями вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на комментарии аналитиков.

Доллару предрекли сильнейшее падение к мировым валютам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 12.08 мск курс евро к доллару повысился до 1,0727 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0724 доллара, курс доллара к иене упал до 127,09 иены со 127,14 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,04%, до 101,7 пункта. А за неделю он упал на 1,45%, что является сильнейшим снижением с января.

На ослабление курса американской валюты повлияли ожидания вокруг монетарной политики ФРС США. В среду регулятором был опубликован протокол майского заседания, в котором говорится, что большая часть участников заседания сочла уместными новые повышения учетной ставки — по 50 базисных пунктов на следующих заседаниях регулятора, в июне и июле.

Согласно опубликованным в четверг данным о ВВП, власти США вселили неуверенность в том, что Федрезерв в сентябре продолжит цикл ужесточения монетарной политики. Промежуточная оценка снижения экономики в пересчете на год скорректировалась до 1,5% против первой оценки в 1,4%.

По мнению инвесторов, ФРС на сентябрьском заседании решит оставить текущую ставку.

«Предварительные предположения рынка о паузе в цикле ужесточения ставки ФРС в сентябре, несомненно, способствуют сохранению мягкости доллара», — приводит агентство Рейтер слова стратегов ING.

Рынки,ФРС,
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