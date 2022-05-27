Доллар по 55: ждать ли падения курса валюты

«Мы считаем, что курс доллара в рамках двух недель может подняться в диапазон 70-75 рублей – значений, оптимальных для бюджета РФ. При этом снижение курса доллара вновь к 55 рублям видим маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета. Отметим, что в долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 рубля», — считает эксперт.