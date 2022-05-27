Доллар по 55: ждать ли падения курса валюты

Курс доллара в ближайшие две недели может повыситься до 70-75 рублей. Данный уровень будет комфортным для российского бюджета, заявил РИА Новости главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников, передает агентство «Прайм».
По его словам, возвращение американской валюты к уровню 55 рублей в этот период маловероятно.
«Мы считаем, что курс доллара в рамках двух недель может подняться в диапазон 70-75 рублей – значений, оптимальных для бюджета РФ. При этом снижение курса доллара вновь к 55 рублям видим маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета. Отметим, что в долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 рубля», — считает эксперт.
По мнению Жильникова, сигнал к развороту курса доллара обусловлен выходом крупных игроков на биржу перед прошедшим 26 мая внеплановым заседанием ЦБ, на котором была снижена ключевая ставка до 11%. Он полагает, что потенциал увеличения ставок исчерпан.
«Во-вторых, отметим окончание выплат по НДС, акцизам, НДПИ 25 мая, а также снижение норм реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 50%, что сузило навес предложения долларов на валютном рынке. В-третьих, поддержку доллару оказывает и вечернее решение регулятора об увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки с 60 до 120 дней, что также сужает дневной навес предложения долларов на валютном рынке», — подчеркнул специалист.
Доллар и евро 25 мая обновили многолетние минимумы, упав до 55,8 рубля и 57,1 рубля соответственно. Однако в пятницу доллар максимально повышался уже до 67,5 рубля, а евро — до 71,7 рубля. 10 марта обе иностранные валюты достигли исторических максимумов — 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.