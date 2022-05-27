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1 час назад

Россиянам посоветовали «не связываться с евро» без необходимости

Лера Букина

Россиянам стоит задуматься о сокращении доли евро в валютных сбережениях до минимальных значений, поскольку в настоящее время европейская валюта уступает американскому доллару в уровне надежности. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Россиянам посоветовали «не связываться с евро» без необходимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если у россиянина есть необходимость совершать какие-либо расходы именно в евро, то какой-то небольшой запас сбережений следует держать в этой валюте. В противном случае, потом придется покупать евро по гораздо менее выгодному курсу. Но без лишней необходимости связываться с евро все-таки не стоит. То же самое касается и юаня — в этой валюте имеет смысл держать сбережения тем, кто имеет торговые и экономические связи с Китаем», — подчеркнул Колганов.

По словам эксперта, в связи с влиянием антироссийских санкций на экономики стран ЕС положение курса евро не такое выигрышное, как у доллара.

«Россиянам лучше обзавестись диверсифицированным валютным портфелем, но желательно без евро. Европейский капитал сейчас стремится вложиться в американские активы. Это излюбленная тактика властей Штатов и Китая», — подытожил Колганов.

Доллар и евро 25 мая обновили многолетние минимумы, упав до 55,8 рубля и 57,1 рубля соответственно. Однако в пятницу доллар максимально повышался уже до 67,5 рубля, а евро — до 71,7 рубля. 10 марта обе иностранные валюты достигли исторических максимумов — 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Рынки,Андрей Колганов,МГУ,ЕС,
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