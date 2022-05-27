Россиянам посоветовали «не связываться с евро» без необходимости

«Если у россиянина есть необходимость совершать какие-либо расходы именно в евро, то какой-то небольшой запас сбережений следует держать в этой валюте. В противном случае, потом придется покупать евро по гораздо менее выгодному курсу. Но без лишней необходимости связываться с евро все-таки не стоит. То же самое касается и юаня — в этой валюте имеет смысл держать сбережения тем, кто имеет торговые и экономические связи с Китаем», — подчеркнул Колганов.