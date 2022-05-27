ЦБ повысил курс доллара на 28-30 мая до 66,4 рубля

Банк России установил на 28-30 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 66,4029 рубля, что на 4 рубля 35,34 копейки выше предыдущего показателя.

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Официальный курс евро повышен на 4 рубля 99,61 копейки, до 69,4353 рубля.

По данным на 16:00 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи поднимался на 1,43%, до 66,19 рубля, курс евро находился на уровне 68,56 рубля (+0,82%).

Индекс Мосбиржи снижается на 0,33% - до 2 404,99 пункта, индекс РТС - до 1 145,41 пункта (-2,5%).