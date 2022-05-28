Назван равновесный курс рубля

Экономисты Российской академии наук (РАН) заявили, что высокий курс рубля позволяет эффективно сдерживать инфляцию, но негативно отражается на экспортных доходах бюджета и конкурентоспособности российских производителей. Об этом пишет РБК.

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Авторы очередного выпуска ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН полагают, что для того, чтобы выровнять дисбаланс, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств». По их мнению, оптимальным является курс в диапазоне 60-65 руб. за доллар.

Исследователи утверждают, что курс российской валюты должен зависеть от таких факторов, как дефицит бюджета, уровень торгового баланса и отток капитала. Они отмечают, что в настоящее время процессы на рынке валюты «протекают естественно».

«Некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», - подчеркивают ученые.

РБК напомнило, что о необходимости возвращения к равновесному курсу рубля заявил ранее министр экономического развития Максим Решетников.

«Почему-то считается, что укрепление рубля это хорошо, ослабление плохо. На самом деле плохо и то и то. Рубль должен быть в каких-то разумных границах», - уточнил министр.

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала, что «равновесным будет считаться курс, который в России устроит всех — экспортеров, население и государство. Скорее всего, 65–70 руб. может быть таким курсом, если только обстановка на нефтяном рынке или геополитика не изменит ситуацию».