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50 минут назад

Оценена вероятность исчезновения долларов и евро из России

Lenta.ru

Постепенный переход на рубли при оплате российского экспорта и переход на оплату российского импорта в национальной валюте не будут способствовать исчезновению долларов и евро из России. Потому что отказаться полностью от валютных транзакций не удастся, оценил вероятность кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в разговоре с «Лентой.ру».

Оценена вероятность исчезновения долларов и евро из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предлагать, но не требовать

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений. Александр Абрамов сомневается, что такое условие необходимо диктовать дружественным странам и во всех сферах.

«Мне кажется, что предлагать рассчитываться в рублях нужно, но переходить на рубли в обязательном порядке — это риск потерять рынок в ряде случаев. Потому что потребитель может переключиться на альтернативы, которые есть», — считает экономист.

Абрамов также напомнил о влиянии экономических отношений на политические.

Расчеты всегда должны способствовать упрощению взаимоотношений, а не наоборот

Александр Абрамов,экономист

Доллар и евро в России

Полностью отказаться от продажи и покупки в долларах и в евро будет невозможно, убежден экономист.

«Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование — все это сегодня продается за доллары и евро. Отказаться от этого мы не сможем», — сказал он.

По словам Абрамова, стремление государства запретить россиянам свободную покупку и продажу долларов и евро звучит нереалистично.

Ни одна из сегодняшних валют не может реально конкурировать с долларом и с евро с точки зрения их стабильности и конвертируемости

Александр Абрамов,экономист

Ранее американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года. Авторы отметили, что после того, как с конца марта некоторые страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась.

Путин провозгласил «скукоживание» доллара

В свою очередь американского портала Oil Price привел данные по доходу России от продажи газа и нефти. По мнению журналистов, санкции рекордно увеличили доход России от нефти и газа в апреле до 1,8 триллиона рублей.

Рынки,Андрей Клишас,Александр Абрамов,Владимир Путин,РАНХиГС,Совет Федерации,
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