Россиянам рассказали, исчезнут ли доллары и евро

Переход на оплату в рублях за российский газ не приведут к исчезновению доллара и евро. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
По его словам, отказаться полностью от валютных платежей не получится. Он добавил, что попытки властей запретить гражданам свободно покупать и продавать доллары и евро выглядят нереалистично.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести рублёвую оплату за поставки зерна и удобрений. По словам Абрамова, не стоит диктовать такие условия дружественным странам.
«Мне кажется, что предлагать рассчитываться в рублях нужно, но переходить на рубли в обязательном порядке — это риск потерять рынок в ряде случаев. Потому что потребитель может переключиться на альтернативы, которые есть», — заметил Абрамов.
Он также отметил, что экономические отношения часто влияют на политические. Абрамов пояснил, что отказаться от продажи и покупки товаров и услуг в американских долларах и европейской валюте невозможно.
«Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование — всё это сегодня продаётся за доллары и евро. Отказаться от этого мы не сможем», — сказал он.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками», которые Москва не намерена получать в качестве оплаты при продаже собственного достояния. О том, какие три фактора подрывают позиции доллара в мире, «Секрет» рассказывал здесь .