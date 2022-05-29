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1 час назад

Россиянам рассказали, исчезнут ли доллары и евро

Секрет Фирмы

Переход на оплату в рублях за российский газ не приведут к исчезновению доллара и евро. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Россиянам рассказали, исчезнут ли доллары и евро
Фото: ТАССТАСС

По его словам, отказаться полностью от валютных платежей не получится. Он добавил, что попытки властей запретить гражданам свободно покупать и продавать доллары и евро выглядят нереалистично.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил ввести рублёвую оплату за поставки зерна и удобрений. По словам Абрамова, не стоит диктовать такие условия дружественным странам.

«Мне кажется, что предлагать рассчитываться в рублях нужно, но переходить на рубли в обязательном порядке — это риск потерять рынок в ряде случаев. Потому что потребитель может переключиться на альтернативы, которые есть», — заметил Абрамов.

Он также отметил, что экономические отношения часто влияют на политические. Абрамов пояснил, что отказаться от продажи и покупки товаров и услуг в американских долларах и европейской валюте невозможно.

«Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование — всё это сегодня продаётся за доллары и евро. Отказаться от этого мы не сможем», — сказал он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал доллар и евро «токсичными фантиками», которые Москва не намерена получать в качестве оплаты при продаже собственного достояния. О том, какие три фактора подрывают позиции доллара в мире, «Секрет» рассказывал здесь .

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