Оценена вероятность исчезновения доллара и евро в РФ

Экономист РАНХиГС Александр Абрамов оценил вероятность того, что в России исчезнут доллар и евро. Его мнение приводит «Лента.Ру».

«Нужно понимать, что основные технологии, машины, оборудование — все это сегодня продается за доллары и евро. Отказаться от этого мы не сможем», — сказал эксперт.

Абрамов считает, что России не стоит требовать от дружественных стран рублевых расчетов во всех сферах:

«Мне кажется, что предлагать рассчитываться в рублях нужно, но переходить на рубли в обязательном порядке — это риск потерять рынок в ряде случаев».

Кроме того, экономист уверен, что запрет на свободную покупку и продажу долларов и евро в РФ «звучит нереалистично». По его мнению, никакая валюта «не может реально конкурировать с долларом и с евро» с точки зрения их стабильности и конвертируемости.