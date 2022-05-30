ЦБ ограничил торги иностранными ценными бумагами

«Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», - отмечает Центробанк.