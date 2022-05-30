ЦБ ограничил торги иностранными ценными бумагами

Банк России сообщил об ограничении биржевых торгов иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.
«Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», - подчеркнул ЦБ.
В настоящее время заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже.
«Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», - отмечает Центробанк.
Он также указывает на сохранение права собственности владельцев на такие иностранные бумаги, несмотря на вводимые меры. ЦБ подчеркивает, что организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев, подчеркивает Банк России.
Ранее Центробанк разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран.