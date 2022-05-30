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1 час назад

ЦБ ограничил торги иностранными ценными бумагами

Лера Букина

Банк России сообщил об ограничении биржевых торгов иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

ЦБ ограничил торги иностранными ценными бумагами
Фото: ТАССТАСС

«Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков», - подчеркнул ЦБ.

В настоящее время заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже.

«Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», - отмечает Центробанк.

Он также указывает на сохранение права собственности владельцев на такие иностранные бумаги, несмотря на вводимые меры. ЦБ подчеркивает, что организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же собственники смогут распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев, подчеркивает Банк России.

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Рынки,Банк России,
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