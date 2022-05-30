Цена нефти Brent подскочила до $120 за баррель

Стоимость нефти марки Brent пересекла отметку в $120 за баррель на фоне ожиданий о смягчении карантинных ограничений в Китае. По данным на 8:15 мск, июльские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE дорожали на $0,77 (0,64%) и достигли $120,2 за баррель. В то же время июльские контракты на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднимались на $1,03 (0,9%), до $116,10 за баррель.

Фото: Reuters Reuters

По данным агентства Bloomberg, заводы в Шанхае готовы возобновить работу после локдауна с июня. В Пекине также заявили, что распространение коронавируса находится под контролем.

Издание отметило, что Евросоюз продолжает работать над шестым пакетом антироссийских санкций, которые могут включать эмбарго на поставки нефти из РФ. Накануне страны ЕС не смогли договориться об отказе от сырья.

По мнению профессора ВШЭ Евгения Когана, есть вероятность, что ЕС сможет предложить выгодные условия Венгрии, которая до сих пор блокировала эмбарго. 30–31 мая переговоры по этому вопросу продолжатся на саммите Евросоюза. Государства могут достичь согласия в ближайшие дни.

Как подчеркнул аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс, рынок нефти сжимается из-за начала автомобильного сезона в США, на который приходится пик спроса.

Коган добавил, что коммерческие запасы нефти в США к 20 мая упали ещё на 1 млн баррелей при прогнозе в 0,7 млн. «В целом, стратегические запасы нефти в США рухнули до уровня 1987 года. И вот это уже более чем серьёзно», — подчеркнул он.