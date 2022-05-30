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1 час назад

Доллар рухнул ниже 64 рублей

Лера Букина

Рубль на утренних торгах понедельника, 30 мая, укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара опускается ниже 64 рублей, демонстрируя падение более чем на 2,7 рубля. Курс евро падает более чем на 3,7 рубля, ниже 66 рублей, следует из данных на площадке.

В четверг, 26 мая, Банк России понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. Тогда в ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам.

Доллар атакует: что будет с рублем и куда вкладывать сбережения

В пятницу курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 1,44 рубля, до 66,7 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 69,69 рубля. В этот день американская валюта максимально подскакивала до 67,5 рубля, евро — до 71,7 рубля. За рабочую неделю доллар подорожал на 6,47 рубля, евро — на 6,89 рубля.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» заявил агентству «Прайм», что объем поступающей от экспортеров валюты по-прежнему очень велик относительно спроса. По его словам, краткосрочный потенциал ослабления рубля видится ограниченным. Эксперт прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет на уровне 61- 69 рублей.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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