Доллар рухнул ниже 64 рублей

Рубль на утренних торгах понедельника, 30 мая, укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара опускается ниже 64 рублей, демонстрируя падение более чем на 2,7 рубля. Курс евро падает более чем на 3,7 рубля, ниже 66 рублей, следует из данных на площадке.

В четверг, 26 мая, Банк России понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. Тогда в ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам.

В пятницу курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 1,44 рубля, до 66,7 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 69,69 рубля. В этот день американская валюта максимально подскакивала до 67,5 рубля, евро — до 71,7 рубля. За рабочую неделю доллар подорожал на 6,47 рубля, евро — на 6,89 рубля.