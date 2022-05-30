Курс доллара упал ниже 62 рублей

Во второй половине дня понедельника, 30 мая, курс доллара опустился ниже 62 рублей. Евро упал ниже 63 рублей, следует из данных на Московской бирже.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 13:28 мск упал на 4,97 рубля, до 61,73 рубля, курс евро — на 6,31 рубля, до 63,38 рубля. При этом минутами ранее курс евро падал до 62,81 рубля.

В четверг, 26 мая, Банк России понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. Тогда в ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Однако сегодня на открытии торгов рубль начал активно укрепляться.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» заявил агентству «Прайм», что объем поступающей от экспортеров валюты по-прежнему очень велик относительно спроса. По его словам, краткосрочный потенциал ослабления рубля видится ограниченным. Эксперт прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет на уровне 61- 69 рублей.