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51 минуту назад

Курс доллара упал ниже 62 рублей

Лера Букина

Во второй половине дня понедельника, 30 мая, курс доллара опустился ниже 62 рублей. Евро упал ниже 63 рублей, следует из данных на Московской бирже.

Курс доллара упал ниже 62 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:28 мск упал на 4,97 рубля, до 61,73 рубля, курс евро — на 6,31 рубля, до 63,38 рубля. При этом минутами ранее курс евро падал до 62,81 рубля.

В четверг, 26 мая, Банк России понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. Тогда в ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Однако сегодня на открытии торгов рубль начал активно укрепляться.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» заявил агентству «Прайм», что объем поступающей от экспортеров валюты по-прежнему очень велик относительно спроса. По его словам, краткосрочный потенциал ослабления рубля видится ограниченным. Эксперт прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет на уровне 61- 69 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что рубль в ближайшие недели может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро. Аналитик перечислил факторы, способствующие росту рубля. По его словам, это, в частности, приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары.

Рынки,Михаил Васильев,Банк России,Совкомбанк,Московская биржа,
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