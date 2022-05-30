Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Рубль начал неделю резким ростом

Вероника Полынина

Рубль в начале новой недели решил отыграть падение трех последних торговых дней. Евро в ходе торгов опускался ниже 63 рублей, а доллар потерял более 5 рублей.

На Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» на 16.04 мск падал на 5,33 рубля, до 61,37 рубля, евро - на 6,45 рубля, до 63,24 рубля.

Официальные курсы ЦБ на завтра ЦБ понизились на 3-4 рубля. Доллар установлен на уровне 63,10 рублей (-3,31 рублей), евро - 64,72 рублей (-4,72 рублей).

Доллар атакует: что будет с рублем и куда вкладывать сбережения

Опрошенные изданием «Банки.ру» аналитики считают, что укрепление рубля происходит на фоне снижения спроса на иностранную валюту, вызванного падением импорта, отсутствием покупок в рамках бюджетного правила и регуляторными ограничениями. Важным фактором укрепления рубля стали продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Поддержку рублю также оказывают сообщения, что европейские страны до сих пор не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть.

Рынки,Видео,Московская биржа,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители