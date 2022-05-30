Рубль в начале новой недели решил отыграть падение трех последних торговых дней. Евро в ходе торгов опускался ниже 63 рублей, а доллар потерял более 5 рублей.

На Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» на 16.04 мск падал на 5,33 рубля, до 61,37 рубля, евро - на 6,45 рубля, до 63,24 рубля.

Официальные курсы ЦБ на завтра ЦБ понизились на 3-4 рубля. Доллар установлен на уровне 63,10 рублей (-3,31 рублей), евро - 64,72 рублей (-4,72 рублей).