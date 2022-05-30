Рубль в начале новой недели решил отыграть падение трех последних торговых дней. Евро в ходе торгов опускался ниже 63 рублей, а доллар потерял более 5 рублей.
На Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» на 16.04 мск падал на 5,33 рубля, до 61,37 рубля, евро - на 6,45 рубля, до 63,24 рубля.
Официальные курсы ЦБ на завтра ЦБ понизились на 3-4 рубля. Доллар установлен на уровне 63,10 рублей (-3,31 рублей), евро - 64,72 рублей (-4,72 рублей).
Опрошенные изданием «Банки.ру» аналитики считают, что укрепление рубля происходит на фоне снижения спроса на иностранную валюту, вызванного падением импорта, отсутствием покупок в рамках бюджетного правила и регуляторными ограничениями. Важным фактором укрепления рубля стали продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Поддержку рублю также оказывают сообщения, что европейские страны до сих пор не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть.