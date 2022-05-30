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1 час назад

Стало известно о вывозе украинского зерна в Румынию

Lenta.ru

Урожай украинского зерна с большими трудностями вывозится из страны через Румынию. Об этом стало известно ежедневной французской газете Ouest France.

Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу
Фото: ТАССТАСС

Корреспондент издания со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску рассказал, что по состоянию на конец мая с Украины вывезено 240 тысяч тонн зерна. До конца августа предполагается экспортировать около 12 миллионов тонн, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая.

По сведениям газеты, значительная часть урожая прибывает по земле в крупнейший румынский порт Констанца на Черном море — его трафик в первом квартале вырос уже на десять процентов по сравнению с рекордным 2021 годом. Местная администрация опасается, что мощности порта не хватит: чтобы не допустить перегруженности, выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток, а уже в июне планируется построить 17 дополнительных погрузочных площадок.

Politico: Байден решил вывезти зерно с Украины

Ситуация также осложняется проверками и очередями на пограничном пункте, проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи и тем, что в Констанцу помимо прочего поступает предназначенный для экспорта румынский урожай. При этом в качестве других площадок для вывоза зерна с Украины также рассматриваются порты в Польше, Италии и Словении.

28 мая британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь Лондона в вопросе возобновления экспорта зерна с Украины. Премьер заверил, что Британия интенсивно прорабатывает проблему поставок продовольствия с международными партнерами.

Президент США Джозеф Байден заявлял, что на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно вернется на рынки, Вашингтон сможет добиться снижения инфляции.

Кремль категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций.

Рынки,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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