Названа лучшая альтернатива доллару и евро

«В этом году свободное обращение еще будет, наверное, даже к осени они подорожают. Но что будет в следующем году, я понятия не имею. Хранение в долларах и евро сегодня не вариант. Хотя они и кажутся привлекательными. Во-первых, инфляция высокая и у доллара, и у евро. Во-вторых, проценты по этим валютам нигде вы не получите. Более того, банки сейчас будут очень неохотно эти вклады открывать, а возможно, и брать комиссию. Потому что они не смогут их инвестировать», — заявил аналитик.