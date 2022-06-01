Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Экономист оценил «бездонный» источник газа для Европы

Lenta.ru

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК ЦСР» Сергей Колобанов в беседе с агентством «Прайм» оценил возможности серьезного наращивания поставок газа в Европу с Африканского континента.

Экономист оценил «бездонный» источник газа для Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики нацелен на поиск новых источников сырья. Африка считается «поистине бездонным источником» полезных ископаемых, но в реальности ее ресурсный потенциал не так велик, считает эксперт.

Колобанов напомнил, что основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — 18 процентов в Алжире, 17 процентов в Египте, 11 процентов — в Ливии и 43 в Нигерии. Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет освоение месторождений.

Экономист также подчеркнул, что перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть, однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно.

Ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс объяснил, почему страны Европы столкнулись с трудностями при поиске замены для российского природного газа. Так, поставки газа из Ливии затруднены нестабильностью в этой стране. Алжир мог бы поставлять газ в Испанию и Португалию, однако этому мешает ухудшение отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод. Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа с месторождений в Турции или на Кипре вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет.

Рынки,Международное энергетическое агентство,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители