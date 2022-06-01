Экономист оценил «бездонный» источник газа для Европы

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК ЦСР» Сергей Колобанов в беседе с агентством «Прайм» оценил возможности серьезного наращивания поставок газа в Европу с Африканского континента.

По его словам, Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики нацелен на поиск новых источников сырья. Африка считается «поистине бездонным источником» полезных ископаемых, но в реальности ее ресурсный потенциал не так велик, считает эксперт.

Колобанов напомнил, что основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — 18 процентов в Алжире, 17 процентов в Египте, 11 процентов — в Ливии и 43 в Нигерии. Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет освоение месторождений.

Экономист также подчеркнул, что перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть, однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно.