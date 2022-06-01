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42 минуты назад

Цены на природный газ в Турции подскочили на 30%

Лера Букина

Государственная нефтегазовая компания Botas сообщила, что с 1 июня цены на природный газ повысятся более чем на 30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Цены на природный газ в Турции подскочили на 30%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 июня 2022 года повышаются цены на природный газ на 30%, используемый в жилых домах. Для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%», - указано в заявлении госкомпании.

Увеличился и тариф на выработку электроэнергии при помощи природного газа на 17%. Так, если раньше промышленники в Турции платили 3 264 турецкие лиры ($199) за кубометр природного газа, то теперь им придется платить 10 417 лир ($635) за такой же объем.

Миру грозит глобальный энергетический кризис

В понедельник, 30 мая, британская газета The Guardian сообщила, что вследствие дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу из-за нежелания ряда европейских компаний платить за него в рублях энергоносители в мире могут подорожать еще сильнее.

Накануне, 31 мая, спотовая стоимость газа в Европе превысила тысячу долларов за тысячу кубометров после того, как еще Нидерланды и Дания отказались оплачивать поставки ресурса в рублях. Цена на газ с отгрузкой в июле на ICE Futures во вторник составила 1046 долларов за тысячу кубометров. На закрытии торгов в понедельник стоимость газа была на уровне 977 долларов. Еще один фактор роста цен - низкая выработка электроэнергии из возобновляемых источников.

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