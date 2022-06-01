Рубль начал день с укрепления к доллару

Рубль в начале торгов в среду, 1 июня, демонстрирует укрепление позиций к доллару и евро. Курс американской валюты на Мосбирже опускается на 7 копеек, до 61,46 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 62,15 рубля, следует из данных на площадке.

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По итогам торгов вторника, 31 мая, доллар США и евро подешевели. Рублю удалось укрепиться к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть в условиях решения европейских стран ввести новые антироссийские санкции, в том числе эмбарго на покупку «черного золота» из России. Курс доллара США составил 61,5 рубля в 19:00 мск, что на 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,33 рубля, подешевев на 1,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 рубля, до 61,87 рубля.

В ночь на 31 мая ЕС согласовал эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Согласно заключению саммита ЕС, лидеры стран союза сошлись во мнении, что «шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».