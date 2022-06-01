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1 час назад

Индия начала тайно зарабатывать на нефти из России

Lenta.ru

Индийские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — крупные покупатели дешевой нефти из России — стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на поставщика данных финансовых рынков Refinitiv и анализ финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Индия начала тайно зарабатывать на нефти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индийские компании начали тайно зарабатывать на сырье из России, используя его в продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты. В мае с их заводов в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

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После того, как западные покупатели отказались от нефти из России, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия воспользовалась возможностью выгодно закупить большие объемы сырья. По данным Reuters, Индия купила около 62,5 миллиона баррелей российской нефти с начала спецоперации 24 февраля — в 3 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Более половины от этого объема получили частные НПЗ компаний Reliance Industries и Nayara Energy. При этом экспорта топлива из Индии вырос на 15 процентов за первые пять месяцев 2022 года год к году. Ежедневные поставки в Европу выросли на треть, а в США — на 43 процента в квартальном исчислении. В частности, 21 апреля Reliance зафрахтовала в местном порту Сикка нефтяной танкер для перевозки алкилата, компонента бензина, без запланированного пункта назначения. 22 мая танкер выгрузил топливо в Нью-Йорке.

«Вероятно, Reliance приобрела партию российской нефти со скидкой, переработала ее, а затем продала продукт покупателю в США в рамках краткосрочного контракта. Похоже, имеет место торговля, при которой российская нефть перерабатывается в Индии, а затем частично продается в США», — сказал ведущий аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Мюлливирта.

По данным израильского поставщика данных о морских перевозках Windward, после начала спецоперации резко выросло количество судов с российской нефтью на борту, отключающих свое GPS-оборудование. Такое решение усложняет отслеживание передвижений судна. Кроме того, покупатели сырья из России начали перекачивать его с одного судна на другое в «промежуточных» портах, чтобы скрыть его происхождение. В конце мая стало известно, что таким способом доставки начал пользоваться Китай — еще один крупный клиент российских нефтяных компаний.

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