WSJ сообщило, как трейдеры российской нефти обходят санкции

Трейдеры российской нефти обходят антироссийские санкции, скрывая происхождение сырья, и продают нефтепродукты покупателям в США и европейских странах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные судоходных компаний.

Фото: Charlie Riedel/AP Charlie Riedel/AP

«Трейдеры работают над тем, чтобы скрыть происхождение российской нефти ради сохранения путей поставок», — написали авторы публикации.

В газете отмечают, что после падения в начале марта из-за ограничительных мер объемы экспорта российской нефти к настоящему времени выросли до 8,1 млн баррелей в сутки. Этот показатель близок к тем, которые были до 24 февраля.

Наибольший прирост в поставках российской нефти отметили в Индии. The Wall Street Journal пишет, что с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на треть, в США — на 43%.

По мнению газеты, индийские компании, которые покупают сырье в России, перерабатывают его и перепродают в том числе в США в виде нефтепродуктов. На них американские антироссийские санкции не действуют.