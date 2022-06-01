Стал известен способ попадания российской нефти в США в обход санкций

Российские производители нефти оказались на шаг впереди санкций, пишет газета The Wall Street Journal.
Грузоотправители и переработчики нефти скрывают ее происхождение. В мае топливо, частично произведенное из российской нефти, было доставлено в Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Грузы попали в США через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отгрузочным документам, данным Refinitiv и анализу хельсинкского аналитического центра Исследований энергетики и чистого воздуха, эти компании являются крупными покупателями российской нефти.
«Трейдеры работают над тем, чтобы скрыть происхождение российской нефти ради сохранения путей поставок», - пишет WSJ.
По информации издания, с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на 30%, в США - на 43%.
27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщило, что в мае азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти. Крупнейшими покупателями являются Индия и Китай. По состоянию на 26 мая, танкеры перевезли около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 млн Urals и 5,7 млн ESPO.