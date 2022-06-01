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1 час назад

Байден: Запад обсуждает возможность закупки нефти у России по сниженной цене

Газета.Ruиещё 11

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене нефти у России вместо отказа от ее импорта, передает РИА «Новости».

Запад обсуждает возможность закупки нефти у России по сниженной цене
Фото: ReutersReuters

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал американский президент.

По его мнению, в таком случае Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене, которая будет значительно ниже рыночной.

Байден также выразил мнение, что снижение цен на бензин и продукты питания в США маловероятно в ближайшее время.

Он также добавил, что более подробно изложит свою точку зрения на проблему роста цен в Соединенных Штатах 2 июня.

31 мая Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры стран-членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

Как сообщали в Еврокомиссии, запрет на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций.

Рынки,Шарль Мишель,Джозеф Байден,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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