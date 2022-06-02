С 18 апреля банки по требованию ЦБ могут продавать только те наличные доллары и евро, что поступили в кассы после 9 апреля.

«Мы продаем доллары и евро. В течение одного дня клиент может приобрести наличную валюту на общую сумму не более $5 тыс. Покупка возможна с момента открытия офиса до 18:15 по московскому времени. Клиенты могут также продавать валюту банку в кассах отделений по выгодному курсу», — рассказали в пресс-службе «Совкомбанка».

В банке «Уралсиб» добавили, что с 9 апреля в кассы банка поступала американская и европейская валюта, поэтому кредитная организация продает ее россиянам.

«Каких-то жестко установленных ограничений нет. Лимиты определяются ежедневно в зависимости от наличия валюты. Суммы не бронируются, индивидуальный подход. Доллары и евро можно купить не во всех отделениях. Список нужно уточнять в колл-центре», — отметили в «Уралсибе».

Приобрести доллары или евро можно в любом отделении «Зенита», указали в банке. В Уральском банке реконструкции и развития отметили, что на одну операцию по продаже валюты приходится две-три операции по ее покупке. «Доллар США лидирует в обменных операциях: клиенты продают и приобретают его в 1,5-2 раза чаще европейской валюты», — уточнили в УБРиР.