Китай резко сократил поставки техники в Россию

В апреле Китай поставил в Россию в три раза меньше смартфонов, в пять раз — планшетов и в восемь раз меньше ноутбуков в годовом выражении. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные таможенного ведомства КНР.

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За месяц из Китая было ввезено только 833 тысячи смартфонов, это минимум за последние несколько лет. В апреле показатель был на уровне двух миллионов единиц техники. Ноутбуков было импортировано всего 43 тысячи вместо 350 тысяч.

Также произошло резкое падение средней стоимости одного девайса: на 23 процента по телефонам, на 20 процентов — по ноутбукам и более чем вдвое — по планшетам. Общий объем импорта упал на 35 процентов. При этом выросли поставки в категории «Технологические блоки микропроцессоров» и «Табак».