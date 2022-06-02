МИД Индии пояснил позицию страны по импорту нефти из России

Позиция Индии по импорту нефти из России основывается на обеспечении энергетической безопасности республики. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Фото: Flickr / Sanyam Bahga Flickr / Sanyam Bahga

"Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности", - подчеркнул Багчи, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Индия увеличить поставки энергоносителей из РФ.

Ранее Министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.