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42 минуты назад

МИД Индии: страна будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований энергобезопасности

ТАСС

Позиция Индии по импорту нефти из России основывается на обеспечении энергетической безопасности республики. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

МИД Индии пояснил позицию страны по импорту нефти из России
Фото:  Flickr / Sanyam Bahga Flickr / Sanyam Bahga

"Мы последовательно придерживаемся следующей позиции: наш подход к закупкам нефти из России основывается и будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности", - подчеркнул Багчи, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Индия увеличить поставки энергоносителей из РФ.

Ранее Министерство нефти и природного газа Индии призывало не политизировать закупки компаниями страны нефти за рубежом, в том числе в России. В ведомстве отмечали, что потребности Индии в энергоносителях огромны и составляют 5 млн баррелей нефти ежедневно. В министерстве напомнили, что индийские энергетические компании покупают нефть в России на постоянной основе в течение последних нескольких лет. При этом, несмотря на попытки представить ситуацию иначе, импорт энергоносителей из России остается ничтожно мал по сравнению с общим потреблением Индии.

В ходе визита в США в середине апреля министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия закупает значительно меньший объем нефти у РФ в сравнении с Европой. При этом он призывал обратить внимание на то, что объемы поставляемого в Индию российского сырья за месяц меньше, чем Европа покупает за полдня.

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