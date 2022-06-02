Центробанк прокомментировал замедление инфляции в России

«В апреле — мае ситуация в российской экономике складывалась лучше, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. После резкого ухудшения в марте экономика значительно замедлила негативную динамику. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле — мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — пишут аналитики.