В США объяснили рост доходов России при падении экспорта газа

Бюджет России пополнился, хотя поставки ею природного газа упали более чем на четверть. Москва перестала отправлять данный вид топлива в шесть европейских стран, сообщает CNN.

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По данным телеканала, поставки газа «Газпромом» упали минимум на 20 млрд кубометров. Без российского газа остались потребители в Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах. В этих европейских странах отказались следовать новым правилам платежей, установленным Россией.

По мнению газового аналитика из S&P Global Commodity Insights Джеймса Хакстеппо, цены на газ в текущем году выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.

В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений, — подчеркнули в CNN.